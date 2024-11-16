Президент Интерпола: Экологические преступления наносят серьезный ущерб экосистемам и экономике

Борьба с экологическими преступлениями играет ключевую роль в формировании устойчивого будущего мира.

Борьба с экологическими преступлениями играет ключевую роль в формировании устойчивого будущего мира.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Интерпола генерал-майор Ахмед Насер Аль-Раиси на мероприятии "Возможности финансовой разведки для содействия глобальным усилиям по борьбе с антропогенным изменением климата" в рамках COP29.

Он подчеркнул, что такие экологические преступления, как незаконная вырубка лесов, загрязнение окружающей среды наносят серьезный ущерб экосистемам, экономике и сообществам, часто будучи связанными с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом.

Глава Интерпола считает, что борьба с экологическими преступлениями начинается с разоблачения стоящих за ними финансовых механизмов.

"Эти преступления приносят преступным группам миллиарды долларов дохода, которые затем скрываются через финансовые системы. Разоблачение и остановка этих денежных потоков - важный шаг в борьбе с экологическими преступлениями", - отметил Аль-Раиси.

Президент Интерпола сказал, что организация активно помогает странам бороться с этими преступлениями, предоставляя разведывательные данные, координируя операции и обеспечивая доступ правоохранительных органов к современным инструментам.