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Президент Ильхам Алиев: В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль

Президент Ильхам Алиев: В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль. Ход процессов во многом будет зависеть от нашей позиции.
COP29
10 января 2024 г. 22:30
Президент Ильхам Алиев: В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль

В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль. Ход процессов во многом будет зависеть от нашей позиции.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 10 января в интервью местным телеканалам.

Отметив, что мы уже получили предложения о сотрудничестве от нескольких стран, глава государства подчеркнул: "Мы готовы к сотрудничеству со всеми странами, и это будет для нас большим опытом. Потому что опять-таки я считаю, что это – всемирное мероприятие, международная конференция номер один в мире, в том числе с точки зрения внимания мировой общественности она более престижна, чем Генеральная Ассамблея ООН".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Azerbaijan will have a special role to play as president of COP29
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan COP29-un prezidenti kimi xüsusi rola malik olacaq"

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