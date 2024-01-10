Президент Ильхам Алиев: В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль

В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль. Ход процессов во многом будет зависеть от нашей позиции.

В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль. Ход процессов во многом будет зависеть от нашей позиции.

Как сообщает Report , об этом сказал президент Ильхам Алиев 10 января в интервью местным телеканалам.

Отметив, что мы уже получили предложения о сотрудничестве от нескольких стран, глава государства подчеркнул: "Мы готовы к сотрудничеству со всеми странами, и это будет для нас большим опытом. Потому что опять-таки я считаю, что это – всемирное мероприятие, международная конференция номер один в мире, в том числе с точки зрения внимания мировой общественности она более престижна, чем Генеральная Ассамблея ООН".