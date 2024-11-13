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Президент Ильхам Алиев призвал страны с колониальным прошлым помочь малым островным государствам

Президент Ильхам Алиев призвал страны с колониальным прошлым помочь малым островным государствам Сотрудничество Азербайджана, как страны, принимающей СОР29, с малыми островными развивающимися государствами, поднялось на более высокий уровень. Сегодня их голос должен быть услышан на глобальной арене.
COP29
13 ноября 2024 г. 12:58
Президент Ильхам Алиев призвал страны с колониальным прошлым помочь малым островным государствам

Сотрудничество Азербайджана, как страны, принимающей СОР29, с малыми островными развивающимися государствами, поднялось на более высокий уровень. Сегодня их голос должен быть услышан на глобальной арене.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 13 ноября во время выступления на Саммите малых островных развивающихся государств (SIDS), проводимом в рамках СОР29.

"Я обращаюсь к развитым странам, особенно к странам с колониальным прошлым, с тем, чтобы они оказали помощь малым островным государствам", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev calls on former colonial powers to assist Small Island Developing States
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev müstəmləkə keçmişi olan ölkələri kiçik ada dövlətlərinə yardım etməyə çağırıb

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