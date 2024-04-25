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Президент Ильхам Алиев пригласил Шарля Мишеля на COP29

Президент Ильхам Алиев пригласил Шарля Мишеля на COP29 Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил главу Евросовета Шарля Мишеля на COP29 в Баку.
COP29
25 апреля 2024 г. 15:58
Президент Ильхам Алиев пригласил Шарля Мишеля на COP29

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил главу Евросовета Шарля Мишеля на COP29 в Баку.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, глава представительства при Европейском союзе (ЕС) Вагиф Садыгов написал в социальной сети "Х".

Дипломат отметил, что провел встречу со старшим советником по внешней политике президента Европейского cовета Магдаленой Гроно.

"Благодарю Магдалену Гроно, старшего советника по внешней политике президента Европейского Совета, за обширное обсуждение многих вопросов повестки дня ЕС-Азербайджан. В рамках этой встречи я имел честь передать главе ЕС Шарлю Мишелю письмо-приглашение от президента Азербайджана Ильхама Алиева принять участие на COP29, который пройдет в ноябре в Баку", - написал Садыгов.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev invites Charles Michel to COP29
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Şarl Mişeli COP29-a dəvət edib

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