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Президент Ильхам Алиев: COР29 не будет ареной противостояния

Президент Ильхам Алиев: COР29 не будет ареной противостояния Не следует создавать какие-то мифы о странах, богатых нефтью и газом. Эти страны приложили большие усилия для решения климатических проблем. Сегодня ОАЭ, Азербайджан и Бразилия действуют в формате "Тройки".
COP29
26 апреля 2024 г. 15:42
Президент Ильхам Алиев: COР29 не будет ареной противостояния

Не следует создавать какие-то мифы о странах, богатых нефтью и газом. Эти страны приложили большие усилия для решения климатических проблем. Сегодня ОАЭ, Азербайджан и Бразилия действуют в формате "Тройки".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 26 апреля в Берлине.

Отметив, что эти страны предпринимают шаги, направленные на расходование полученных доходов на зеленую энергию, глава государства сказал: "COP29 не будет ареной противостояния. Азербайджан как принимающая сторона будет наводить мосты. Азербайджан намерен играть роль моста между Западом и глобальным Югом, в том числе в области перехода к зеленой энергии и изменения климата".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: COP29 will not be an arena of confrontation
Версия на азербайджанском языке Prezident: COP29 qarşıdurma arenası olmayacaq

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