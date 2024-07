Президент и главный переговорщик СОР29 встретились со спецпосланником КНР по вопросам климата

Президент СОР29 Мухтар Бабаев и главный переговорщик Ялчин Рафиев провели встречу со специальным посланником Китая по вопросам изменения климата Лю Чжэньминем.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

Встреча прошла в рамках восьмой министерской конференции по климатическим действиям (MoCA) в Ухане (КНР).

"Они выразили благодарность Китаю за проведение этого продуктивного мероприятия", - говорится в сообщении.