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Президент Гвинея-Бисау: Выделение адекватных финансов уязвимым странам необходимо для адаптации

Президент Гвинея-Бисау: Выделение адекватных финансов уязвимым странам необходимо для адаптации Выделение адекватных финансовых ресурсов уязвимым странам, таким как Гвинея-Бисау, является приоритетом и необходимым условием для повышения устойчивости и адаптационного потенциала.
COP29
12 ноября 2024 г. 15:45
Президент Гвинея-Бисау: Выделение адекватных финансов уязвимым странам необходимо для адаптации

Выделение адекватных финансовых ресурсов уязвимым странам, таким как Гвинея-Бисау, является приоритетом и необходимым условием для повышения устойчивости и адаптационного потенциала.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало в своем заявлении на Саммите лидеров по климату СОР29 в Баку.

"Изменение климата не знает границ. Мы должны действовать глобально и должны принимать смелые решения и соответствующие меры. Гвинея-Бисау подтверждает свою приверженность внесению вклада в адекватный коллективный ответ для устойчивого будущего", - заявил он.

По его словам, страна привержена развитию возобновляемых источников энергии и снижению зависимости от ископаемого топлива, продвигая справедливый энергетический переход, который непосредственно приносит пользу населению.

"Мы верим, что решения, принятые здесь в Баку, продемонстрируют наше коллективное осознание серьезных опасностей, угрожающих планете, а также нашу общую решимость принять динамичные обязательства в пользу климатической справедливости, международной солидарности и устойчивого развития. Наш долг - выразить нашу волю, объединить наши силы и ресурсы для сохранения нашей планеты и построения более безопасного и справедливого мира", - заключил он.

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