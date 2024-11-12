Президент ГА ООН: Мы можем проложить новый путь для климатического финансирования

Президент 79-й Генеральной Ассамблеи ООН Филемон Янг, находящийся с визитом в Азербайджане для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), заявил, что на саммите в Баку "может быть проложен новый путь для

Президент 79-й Генеральной Ассамблеи ООН Филемон Янг, находящийся с визитом в Азербайджане для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), заявил, что на саммите в Баку "может быть проложен новый путь для климатического финансирования, отвечающий потребностям людей".

Как сообщает Report , об этом бывший премьер-министр Камеруна написал на своей странице в соцсети Х.

"Я прибыл в прекрасный Баку на COP29, где меня встретили министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, постоянный представитель при ООН Яшар Алиев и координатор-резидент ООН в Азербайджане Владанка Андреева", - отметил президент ГА.

Подчеркнув "серьезность вопроса", политик заявил, что "вместе они смогут определить новый путь для адаптации, устойчивости и климатического финансирования, отвечающего потребностям наиболее пострадавших людей".

"Давайте подтвердим нашу приверженность срочным климатическим действиям. С нетерпением жду предстоящих обсуждений", - подчеркнул Янг.