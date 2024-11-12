Президент Эфиопии: Глобальный Север не торопится переходить от слов к действиям, когда дело касается финансирования

Глобальный Север, в частности страны Европы, не торопятся переходить от слов к действиям, когда дело касается финансовых обязательств.

Глобальный Север, в частности страны Европы, не торопятся переходить от слов к действиям, когда дело касается финансовых обязательств.

Как передает Report, об этом журналистам сказал президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие в кулуарах COP29.

Селассие отметил, что развивающиеся страны надеются на финансовую поддержку в борьбе с последствиями климатических изменений.

"Но нельзя ждать финансирования сложа руки. Нужны также локальные действия", - сказал он.

По его словам, страны Глобального Севера, в частности ЕС, проявляют огромную политическую волю в борьбе с изменением климата, однако когда дело доходит до финансовой части вопроса, конкретные действия не предпринимается.

"Это всегда либо очень медленно, либо отсутствие действий вовсе. Но некоторые страны все же демонстрируют свою приверженность обязательствам, предпринимают индивидуальные шаги. Однако мы ждем коллективных действий", - сказал он.