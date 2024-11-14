Президент ЕБРР: Главный ожидаемый результат от COP29 - достижение новой коллективной количественной цели

Главный ожидаемый результат от COP29 - достижение новой коллективной количественной цели (NCQG).

Главный ожидаемый результат от COP29 - достижение новой коллективной количественной цели (NCQG).

Как сообщает Report, об этом президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо заявила сегодня на круглом столе высокого уровня в рамках COP29.

"Этот COP посвящен финансированию борьбы с изменением климата. Этот ключевой ожидаемый результат - новая коллективная количественная цель NCQG. Мы настоятельно призываем стороны прийти к амбициозному и решительному заключению по цели NCQG. Эта цель является ключом к способности MDP предоставлять больше средств для борьбы с изменением климата и стремиться к повышению отдачи за счет мобилизации частного капитала, что позволяет нам еще теснее сотрудничать, чтобы воплотить эту цель в жизнь", - сказала она.