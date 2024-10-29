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Президент COP29 встретился в Колумбии со спецпредставителем Кыргызстана по вопросам окружающей среды

Президент COP29 встретился в Колумбии со спецпредставителем Кыргызстана по вопросам окружающей среды Назначенный президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в рамках визита в Колумбию для участия в 16-й Конференции сторон Конвенции ООН о био
COP29
29 октября 2024 г. 08:43
Президент COP29 встретился в Колумбии со спецпредставителем Кыргызстана по вопросам окружающей среды

Назначенный президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в рамках визита в Колумбию для участия в 16-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP16) встретился со специальным представителем Кыргызстана по вопросам окружающей среды Динарой Кемеловой.

Как передает Report, об этом сообщили в Азербайджанской операционной компании COP29.

Стороны подчеркнули, что укрепление связей для обеспечения климатической устойчивости в Центральной Азии остается общим обязательством.

Отметим, что с 21 октября по 1 ноября 2024 года в колумбийском Кали проходит 16-я Конференция сторон (COP16) по биоразнообразию. Это первый международный саммит по биоразнообразию после подписания Куньмин-Монреальского соглашения в 2022 году.

Упомянутый документ включает 23 цели, направленные на остановку вымирания фауны и флоры к 2030 году. Среди них обязательства по восстановлению 30% деградированных экосистем и сокращению использования пестицидов на 50%. Важный вопрос для COP16 — разработка механизмов мониторинга этих целей, которые будут представлены в 2026 году.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 Prezidenti Qırğızıstanın ətraf mühit məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi ilə görüşüb

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