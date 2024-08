Президент COP29 встретился с премьером Королевства Тонга

Президент COP29 Мухтар Бабаев встретился с премьер-министром Королевства Тонга Сиаоси Офакивахафолау Совалени.

Об этом Report сообщает со ссылкой на страницу COP29 в соцсети "Х".

"Спасибо премьер-министру за встречу с председательством COP29 в рамках Форума тихоокеанских островов и ознакомление с природной красотой острова. Мы продолжим поддерживать острова по всему Тихому океану в борьбе с изменением климата", - говорится в публикации.