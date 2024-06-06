О нас

Президент COP29 встретился с представителями переговорной группы малых островных государств

Президент COP29 встретился с представителями переговорной группы малых островных государств В рамках Международной климатической конференции ООН в Бонне (Германия) команда Президиума 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) провела двустороннюю встречу с представителями переговорной группы Малых островны
COP29
6 июня 2024 г. 22:32
Президент COP29 встретился с представителями переговорной группы малых островных государств

В рамках Международной климатической конференции ООН в Бонне (Германия) команда Президиума 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) провела двустороннюю встречу с представителями переговорной группы Малых островных развивающихся государствах (МОРАГ).

Как сообщает местное бюро Report, министр экологии и природных ресурсов, президент CОР29 Мухтар Бабаев предоставил информацию об основных вопросах, стоящих на повестке Азербайджана в связи с COP29.

МОРАГ входят в категорию стран, чувствительных к негативным последствиям изменения климата.

В этом контексте в ходе встречи состоялись дискуссии об адаптации к негативным последствиям изменения климата, климатическом финансировании, повышении уровня моря, стихийных бедствиях и других экологических проблемах, с которыми сталкиваются малые островные государства, и их решениях, а также были выслушаны ожидания от COP 29.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 prezidenti kiçik ada dövlətləri üzrə Danışıqlar Qrupunun nümayəndələri ilə görüşüb

Самое читаемое

Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
2 июня 2024 г. 14:28
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
4 июня 2024 г. 20:30
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
4 июня 2024 г. 02:36
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
31 мая 2024 г. 11:23
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
1 июня 2024 г. 21:18
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
6 июня 2024 г. 14:12
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
1 июня 2024 г. 16:27
Президент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
5 июня 2024 г. 04:29
В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
ФотоВ Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
2 июня 2024 г. 13:17
Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будут выплачены 7 июня
Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будут выплачены 7 июня
5 июня 2024 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi