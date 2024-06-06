Президент COP29 встретился с представителями переговорной группы малых островных государств

В рамках Международной климатической конференции ООН в Бонне (Германия) команда Президиума 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) провела двустороннюю встречу с представителями переговорной группы Малых островны

В рамках Международной климатической конференции ООН в Бонне (Германия) команда Президиума 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) провела двустороннюю встречу с представителями переговорной группы Малых островных развивающихся государствах (МОРАГ).

Как сообщает местное бюро Report , министр экологии и природных ресурсов, президент CОР29 Мухтар Бабаев предоставил информацию об основных вопросах, стоящих на повестке Азербайджана в связи с COP29.

МОРАГ входят в категорию стран, чувствительных к негативным последствиям изменения климата.

В этом контексте в ходе встречи состоялись дискуссии об адаптации к негативным последствиям изменения климата, климатическом финансировании, повышении уровня моря, стихийных бедствиях и других экологических проблемах, с которыми сталкиваются малые островные государства, и их решениях, а также были выслушаны ожидания от COP 29.