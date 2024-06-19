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Президент COP29: Нам важно услышать все мнения и найти общие решения

Президент COP29: Нам важно услышать все мнения и найти общие решения Команда COP29 работает над тем, чтобы помочь всем сторонам повысить свои амбиции с помощью национальных планов действий в области климата.
COP29
19 июня 2024 г. 10:22
Президент COP29: Нам важно услышать все мнения и найти общие решения

Как председательству COP29, нам важно услышать все мнения, разработать программу, основанную на консенсусе, и найти общие решения, которые расширят возможности каждого для борьбы с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев заявил на встрече высокого уровня на тему "Путь к COP29: Устойчивое будущее" в Баку.

"Мы стремимся провести COP29 инклюзивным, прозрачным и беспристрастным образом", - добавил он.

По словам М. Бабаева, команда COP29 работает над тем, чтобы помочь всем сторонам повысить свои амбиции с помощью национальных планов действий в области климата.

"В течение последних месяцев наша команда провела обширные и содержательные консультации со заинтересованными сторонами и руководителями соответствующих международных организаций. Мы увидели твердую приверженность всех сторон к совместной работе по преодолению последствий нашей общей климатической проблемы", сказал М. Бабаев.

Министр отметил, что в ходе Петерсбергского диалога по климату команда изложила видение COP29, направленное на повышение амбициозности и активизацию действий в области борьбы с этой глобальной проблемой, и "теперь мы готовы перейти от общего плана к более конкретным направлениям".

"Мы работаем над тем, чтобы помочь всем сторонам повысить свои амбиции с помощью национальных планов действий в области климата, национальных планов адаптации и отчетов о прозрачности. Являясь сигналами амбициозности, эти планы и отчеты могут способствовать укреплению доверия, а также направлять инвестиции. Другой стороны, мы работаем над тем, чтобы активизировать действия, согласовав справедливую и амбициозную новую цель финансирования борьбы с изменением климата, доработав статью 6, укрепив глобальные финансовые институты и обеспечив приверженность частного сектора борьбе с изменением климата", подчеркнул министр.

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Версия на английском языке COP29 president: ‘Important that we hear all opinions, develop program built on consensus, and find shared solutions’

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