Президент COP29: Нам важно услышать все мнения и найти общие решения

Команда COP29 работает над тем, чтобы помочь всем сторонам повысить свои амбиции с помощью национальных планов действий в области климата.

Как председательству COP29, нам важно услышать все мнения, разработать программу, основанную на консенсусе, и найти общие решения, которые расширят возможности каждого для борьбы с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев заявил на встрече высокого уровня на тему "Путь к COP29: Устойчивое будущее" в Баку.

"Мы стремимся провести COP29 инклюзивным, прозрачным и беспристрастным образом", - добавил он.

По словам М. Бабаева, команда COP29 работает над тем, чтобы помочь всем сторонам повысить свои амбиции с помощью национальных планов действий в области климата.

"В течение последних месяцев наша команда провела обширные и содержательные консультации со заинтересованными сторонами и руководителями соответствующих международных организаций. Мы увидели твердую приверженность всех сторон к совместной работе по преодолению последствий нашей общей климатической проблемы", сказал М. Бабаев.

Министр отметил, что в ходе Петерсбергского диалога по климату команда изложила видение COP29, направленное на повышение амбициозности и активизацию действий в области борьбы с этой глобальной проблемой, и "теперь мы готовы перейти от общего плана к более конкретным направлениям".

"Мы работаем над тем, чтобы помочь всем сторонам повысить свои амбиции с помощью национальных планов действий в области климата, национальных планов адаптации и отчетов о прозрачности. Являясь сигналами амбициозности, эти планы и отчеты могут способствовать укреплению доверия, а также направлять инвестиции. Другой стороны, мы работаем над тем, чтобы активизировать действия, согласовав справедливую и амбициозную новую цель финансирования борьбы с изменением климата, доработав статью 6, укрепив глобальные финансовые институты и обеспечив приверженность частного сектора борьбе с изменением климата", подчеркнул министр.