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Президент COP29 посетил штаб-квартиру COMSATS в Пакистане

Президент COP29 посетил штаб-квартиру COMSATS в Пакистане Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, назначенный президент 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) Мухтар Бабаев в рамках визита в Пакистан посетил штаб-квартиру Комиссии по науке и технике в целях
COP29
10 мая 2024 г. 23:01
Президент COP29 посетил штаб-квартиру COMSATS в Пакистане

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, назначенный президент 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) Мухтар Бабаев в рамках визита в Пакистан посетил штаб-квартиру Комиссии по науке и технике в целях устойчивого развития стран Юга (COMSATS) в столице Исламабаде.

Как сообщает Report, президент СОР29 встретился с исполнительным директором COMSATS Мохаммадом Нафисом Закарией и другими официальными лицами.

В рамках мероприятия, в котором также приняла участие координатор по согласованию вопросов изменения климата и окружающей среды премьер-министра Пакистана Ромина Хуршид Алам, министр Мухтар Бабаев посадил дерево. Были проведены дискуссии по COP29, включая вопросы устойчивого развития и изменения климата.

Мухтар Бабаев обсудил последствия изменения климата, в том числе с представителями Национальной организации по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана.

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