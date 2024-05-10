Президент COP29 посетил штаб-квартиру COMSATS в Пакистане

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, назначенный президент 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) Мухтар Бабаев в рамках визита в Пакистан посетил штаб-квартиру Комиссии по науке и технике в целях

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, назначенный президент 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) Мухтар Бабаев в рамках визита в Пакистан посетил штаб-квартиру Комиссии по науке и технике в целях устойчивого развития стран Юга (COMSATS) в столице Исламабаде.

Как сообщает Report , президент СОР29 встретился с исполнительным директором COMSATS Мохаммадом Нафисом Закарией и другими официальными лицами.

В рамках мероприятия, в котором также приняла участие координатор по согласованию вопросов изменения климата и окружающей среды премьер-министра Пакистана Ромина Хуршид Алам, министр Мухтар Бабаев посадил дерево. Были проведены дискуссии по COP29, включая вопросы устойчивого развития и изменения климата.

Мухтар Бабаев обсудил последствия изменения климата, в том числе с представителями Национальной организации по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана.