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Президент COP29: Декларация COP29 будет обнародована в ближайшие дни

Президент COP29: Декларация COP29 будет обнародована в ближайшие дни Планируется довершить работу по 6-й статье Парижского соглашения.
COP29
10 октября 2024 г. 10:17
Президент COP29: Декларация COP29 будет обнародована в ближайшие дни

Декларация COP29 будет обнародована в ближайшие дни, Азербайджан также работает над следующим документом о национально определяемых вкладах.

Как сообщает Report, об этом президент COP29 Мухтар Бабаев сказал на открытии Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата 2024 года (Pre-Cop29) в Баку.

По его словам, планируется довершить работу по 6-й статье Парижского соглашения. Он также подчеркнул, что необходимо приложить больше усилий, и обеспечить должное финансирование фонда возмещения убытков и ущерба.

"Мы работаем над следующим документом о вкладах Азербайджана. Мы должны добиться прогресса по всем темам. Мы также должны добиться прогресса в вопросах, выходящих за рамки переговоров. Декларация COP29 будет обнародована в ближайшие дни. Pre-Cop29 – важное мероприятие, поэтому мы поднимаем все вопросы, которые нас беспокоят", - сказал он.

Бабаев подчеркнул, что председательство COP29 уже назначило контактных лиц на уровне министров, что поможет преодолеть пробелы и добиться прогресса.

"Мы должны увеличить политическое представительство. Уполномоченные министерства должны присоединиться к COP29. В рамках COP29 успех или неудача будут совместными, у каждого из нас есть своя роль. Мы можем провести совместный COP29. Мы можем сделать совместные инвестиции и обеспечить будущее", - заключил он.

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Версия на английском языке COP29 president: COP29 Declaration to be released in coming days
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: Azərbaycan növbəti töhfələr sənədi üzərində işləyir

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