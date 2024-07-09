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Президент COP29: Один из инструментов статьи 6 Парижского соглашения уже согласован

Президент COP29: Один из инструментов статьи 6 Парижского соглашения уже согласован Часть вопросов по статье 6 Парижского соглашения по климату согласована, по статье 6.8 уже есть готовый документ.
COP29
9 июля 2024 г. 10:55
Президент COP29: Один из инструментов статьи 6 Парижского соглашения уже согласован

Часть вопросов по статье 6 Парижского соглашения по климату согласована, по статье 6.8 уже есть готовый документ.

Об этом Report заявил президент COP29 Мухтар Бабаев.

“Одна из самых важных тем обсуждения - это статья 6 Парижского соглашения. Часть вопросов согласована, остальная часть остается несогласованной. Сейчас идут обсуждения, в которых мы также принимаем активное участие. Если страны смогут прийти к договоренности, это станет очень важным решением на COP29”, - сказал Бабаев.

Он отметил, что в рамках Парижского соглашения согласовываются статьи 6.2, 6.4 и 6.8.

"Статья 6.8 уже согласована, можно сказать, это уже готовый документ. По статьям 6.2 и 6.4 стороны продолжают обсуждения", - добавил Бабаев.

Статья 6 является ключевой частью Парижского соглашения. Она позволяет сторонам добровольно сотрудничать для выполнения своих определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ) и мобилизовать финансовую поддержку для развивающихся стран.

В рамках статьи 6 существует три инструмента:

Статья 6.2: Позволяет странам обмениваться результатами предотвращения изменения климата на двусторонней основе и использовать их в рамках своих национально определенных взносов;

Статья 6.4: Создает новый механизм для валидации, верификации и выпуска высококачественных углеродных кредитов;

Статья 6.8: Предоставляет странам возможность сотрудничать в целях достижения их ОНУВ, не полагаясь на углеродные рынки.

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Версия на азербайджанском языке COP29 sədri: Paris Sazişinin 6-cı Maddəsinin alətlərindən biri artıq razılaşdırılıb

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