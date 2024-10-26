Президент COP29 обсудил климатические инициативы с советником генсека ООН
Президент COP29 обсудил климатические инициативы с советником генсека ООНПрезидент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев провел встречу с специальным советником генерального секретаря ООН по вопросам климата Селвином Хартом.
Президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев провел встречу с специальным советником генерального секретаря ООН по вопросам климата Селвином Хартом.
Как передает Report, об этом говорится на странице COP29 в социальной сети "Х".
На встрече стороны обсудили совместные действия в борьбе с изменением климата и предстоящие усилия COP29 по повышению амбиций правительств в согласовании климатических планов.
The COP29 President Designate met with @SelwinHart, Special Adviser and Assistant Secretary to the @UN Secretary General for Climate Change, to tackle collective action in the fight against climate change, and how #COP29 will aim to enhance ambition for governments to align on… pic.twitter.com/Sc6ujS3ZYZ