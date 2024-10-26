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Президент COP29 обсудил климатические инициативы с советником генсека ООН

Президент COP29 обсудил климатические инициативы с советником генсека ООН Президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев провел встречу с специальным советником генерального секретаря ООН по вопросам климата Селвином Хартом.
COP29
26 октября 2024 г. 10:44
Президент COP29 обсудил климатические инициативы с советником генсека ООН

Президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев провел встречу с специальным советником генерального секретаря ООН по вопросам климата Селвином Хартом.

Как передает Report, об этом говорится на странице COP29 в социальной сети "Х".

На встрече стороны обсудили совместные действия в борьбе с изменением климата и предстоящие усилия COP29 по повышению амбиций правительств в согласовании климатических планов.

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Версия на азербайджанском языке COP29 prezidenti BMT baş katibinin müşaviri ilə iqlim təşəbbüslərini müzakirə edib

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