Президент COP29 обсудил климатические инициативы с советником генсека ООН

Президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев провел встречу с специальным советником генерального секретаря ООН по вопросам климата Селвином Хартом.

Как передает Report, об этом говорится на странице COP29 в социальной сети "Х".

На встрече стороны обсудили совместные действия в борьбе с изменением климата и предстоящие усилия COP29 по повышению амбиций правительств в согласовании климатических планов.