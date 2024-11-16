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Президент COP29: Новая финансовая структура должна быть справедливой, особенно для самых уязвимых

Президент COP29: Новая финансовая структура должна быть справедливой, особенно для самых уязвимых COP29 станет истинным показателем коллективного прогресса в достижении целей Парижского соглашения. Крайне важно обеспечить значимый результат по Новой количественной финансовой цели (NCQG). Это будет стимулировать эффективные действия по борьбе с изменен
COP29
16 ноября 2024 г. 15:45
Президент COP29: Новая финансовая структура должна быть справедливой, особенно для самых уязвимых

COP29 станет истинным показателем коллективного прогресса в достижении целей Парижского соглашения. Крайне важно обеспечить значимый результат по Новой количественной финансовой цели (NCQG). Это будет стимулировать эффективные действия по борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом заявил президент СОР29 Мухтар Бабаев на мероприятии "Открытый диалог председательства с представителями НПО и сторонами" на климатической конференции в Баку.

"Эта финансовая система должна быть справедливой и отвечать потребностям тех, кто наиболее уязвим к изменению климата. Расширяя возможности стран по продвижению более активных климатических действий, я хотел бы выделить три ключевые темы, которые определяют наши дискуссии о реформах глобальной финансовой архитектуры. Во-первых, выявление барьеров - мы должны устранить постоянные препятствия для мобилизации климатического финансирования в необходимых масштабах.

Высокий предполагаемый инвестиционный риск в развивающихся странах остается серьезной проблемой. Во-вторых, скоординированные усилия всех заинтересованных сторон. Ожидается, что частный сектор внесет свой вклад в виде капитала, инноваций и экспертизы, стимулируя решения, поддерживающие трансформационные изменения. Международные финансовые институты, включая многосторонние банки развития и климатические фонды, должны предоставлять техническую помощь и льготное финансирование. Они также должны разрабатывать механизмы снижения рисков в регионах с высокой потребностью. Наконец, обеспечение инклюзивности в климатическом финансировании", - сказал Бабаев.

По его словам, необходимо гарантировать, что финансирование достигает коренных народов, местных сообществ, женщин и всех уязвимых групп, находящихся на переднем крае климатического кризиса. Подход, основанный на правах человека, необходим для того, чтобы никто не был забыт. Сегодняшний диалог - это не просто выявление проблем.

"Нам также нужно найти реализуемые решения. Повышая прозрачность рынка и создавая более сильные местные финансовые системы, мы можем создать эффективный финансовый ландшафт, обеспечивающий климатические действия в необходимых масштабах. Я призываю всех нас активно участвовать в этом диалоге", - заявил президент СОР29.

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Версия на английском языке COP29 president: New financial architecture must be fair, especially for most vulnerable
Версия на азербайджанском языке COP29-un prezidenti: Yeni maliyyə strukturu ədalətli olmalıdır

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