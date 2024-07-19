Президент COP29 направил официальные письма правительствам стран-участниц

В статьях, опубликованных в ряде международных изданий, сообщается, что президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев направил официальные пис

В статьях, опубликованных в ряде международных изданий, сообщается, что президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев направил официальные письма правительствам стран-участниц COP29.

Как передает Report , в публикации британского издания Business Green от 18 июля говорится:

"Президент климатического саммита COP29 подтвердил, что достижение глобального соглашения о новой цели климатического финансирования станет основным пунктом переговоров на предстоящей сессии конференции". Отмечается, что президент СОР29 призывает правительства представить обновленные национальные климатические планы по ограничению глобального потепления 1,5 °C. Также подчеркивается, что определение новой коллективной количественной цели в сфере климатического финансирования (New Collective Quantified Goal On Climate Finance - NCQG) станет приоритетным вопросом для председательствующей в СОР29 страны.

В письме также упоминается необходимость "согласовать амбициозную и реалистичную цель в области климатического финансирования с учетом потребностей и приоритетов развивающихся стран, являющихся Сторонами Рамочной конвенции".

По мнению президента COP29, странам придется работать вместе, чтобы согласовать цели финансирования борьбы с изменением климата. "Это не только наш приоритет. Мы должны сделать все возможное, чтобы вместе достичь этой исторической вехи", - подчеркивается в письме.

Кроме того, Мухтар Бабаев проинформировал о мероприятиях и встречах, которые состоятся в преддверии климатического саммита, который пройдет в Баку с участием министров стран, присоединившихся к Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК), а также в качестве представителей переговорных групп и НПО.

Издание отметило особенную важность предпринять шаги для обеспечения полноценного функционирования Фонда компенсации потерь и ущерба, который был запущен в прошлом году на COP28 в Дубае и призван помочь бедным и развивающимся странам справиться с последствиями изменения климата.

Письмо президента СОР29 было опубликовано в тот же день, когда исполнительный секретарь РКИК Саймон Стил, посетивший родной остров Карриаку после урагана Берил и потрясенный его разрушительными последствиями, написал видеообращение к международной общественности. По предварительным данным, 98 процентов домов и зданий в Карриаку, входящем в состав архипелага Гренадины, были разрушены или значительно повреждены.

"Сейчас я дома у своих соседей. Дом моей бабушки на соседней улице полностью разрушен", - сказал Стил. Как отмечает Business Green, климатические катастрофы не только калечат жизни, но и приводят к долгосрочным затратам.

"Это означает, что все правительства должны поставить борьбу с изменением климата во главу угла своей повестки дня", — заявил исполнительный секретарь РКИК в видеоролике, размещенном на своей странице в соцсети X, добавив, что необходимы более эффективные планы по адаптации, повышению устойчивости и защите общества.

«Находясь в нашем доме на острове Карриаку мы с моими соотечественниками стали свидетелями разрушений, столь знакомых сотням миллионов людей во всем мире. Катастрофа, которую климатический кризис принес в дом моей бабушки, не должна стать новой нормой для человечества", — заключил Саймон Стил.

Отметим, что Business Green — ведущее деловое издание Великобритании, которая публикует материалы о "зеленой" экономике и освещает экологические проблемы.