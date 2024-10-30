Президент COP29 и гендиректор саудовского Национального центра дикой природы обсудили водную безопасность

Назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев обсудил вопросы водной безопасности с генеральным директором Национального центра дикой природы Саудовской Аравии Мохаммедом Али Гурбаном.

Назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев обсудил вопросы водной безопасности с генеральным директором Национального центра дикой природы Саудовской Аравии Мохаммедом Али Гурбаном.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Азербайджанской операционной компании COP29.

"В ходе встречи с генеральным директором Национального центра дикой природы Мохаммедом Али Гурбаном назначенный президент COP29 обменялся мнениями по вопросам водной безопасности, устойчивого сельского хозяйства и климатической устойчивости в преддверии COP29, подчеркнув важность обеспечения реальных действий по управлению ресурсами", – говорится в публикации.

Напомним, что ранее Мухтар Бабаев обсудил со своим коллегой из Боливии климатическое финансирование и действия в этом направлении.