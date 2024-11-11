Президент COP28: COP29 в Азербайджане будет успешным

11:40

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Азербайджане будет успешной.

Как сообщает Report, об этом сказал президент COP28 Султан Ахмад Аль-Джабер на церемонии открытия COP29 в понедельник в Баку.

Он отметил, что участники конференции должны быть позитивны в отношении изменения климата: "Наши действия должны быть сильнее наших слов. Давайте объединимся согласно лозунгу Азербайджана "Ради зеленого мира". Давайте сотрудничать вместе".

Также президент COP28 передал председательство в конференции Азербайджану.