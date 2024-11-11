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Президент COP28: COP29 в Азербайджане будет успешным

Президент COP28: COP29 в Азербайджане будет успешным 11:40
COP29
11 ноября 2024 г. 11:51
Президент COP28: COP29 в Азербайджане будет успешным

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Азербайджане будет успешной.

Как сообщает Report, об этом сказал президент COP28 Султан Ахмад Аль-Джабер на церемонии открытия COP29 в понедельник в Баку.

Он отметил, что участники конференции должны быть позитивны в отношении изменения климата: "Наши действия должны быть сильнее наших слов. Давайте объединимся согласно лозунгу Азербайджана "Ради зеленого мира". Давайте сотрудничать вместе".

Также президент COP28 передал председательство в конференции Азербайджану.

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Версия на английском языке COP28 president: COP29 will achieve success in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке COP28-in Prezidenti: “COP29 Azərbaycanda növbəti uğurunu qazanacaq”

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