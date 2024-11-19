Президент Чада: Наша страна сталкивается с разрушительными последствиями изменения климата

На климатическом саммите COP29, было зачитано послание от имени Президента Чада. Глава государства, не смогший присутствовать на саммите из-за неотложных обязательств, выразил благодарность организаторам и участникам за поддержку.

На климатическом саммите COP29, было зачитано послание от имени президента Чада Мохаммеда Идриса Деби Итно. Глава государства, не смогший присутствовать на саммите из-за природных катаклизмов, выразил благодарность организаторам и участникам за поддержку.

Как передает Report, послание президента зачитал представитель правительства этой страны на заседании высокого уровня в рамках COP29.

"2024 год останется в нашей коллективной памяти как год беспрецедентных бедствий. Волны наводнений опустошили 119 из 125 наших департаментов, затронув более 1,9 миллиона граждан. Более 217 000 разрушенных домов, 432 гектара уничтоженных сельскохозяйственных земель и 72 000 погибшего скота. Мы потеряли 576 человеческих жизней", - говорилось в послании.

“Чад находится на перекрестке многих региональных кризисов. Кризис в Судане, нестабильность в Ливии и угроза Боко Харам на озере Чад усугубляют нашу климатическую уязвимость. Это подчеркивает важность связи между климатической безопасностью и развитием”, - говорилось в заявлении президента страны с призывом к созданию специального механизма финансирования для стран, сталкивающихся с конфликтами.

Чад также активно работает над своим вкладом в борьбу с изменением климата, с 2017 года разработав амбициозный план действий и пересмотрев его в 2021 году. Однако, по словам представителя страны, потребности в финансировании остаются неудовлетворительными. "Мы уверены, что саммит COP29, сосредоточенный на климатическом финансировании, является решающим моментом для перестройки международной финансовой архитектуры”, - заключил он.

Отдельно был озвучен призыв к международному сообществу обратить внимание на проблему озера Чад, в бассейне которого проживает более 30 миллионов человек, и которому угрожает исчезновение. “Мы хотели бы, чтобы эта конференция стала решающим шагом, а не просто очередной встречей”, - отметил он.

"Позвольте мне поблагодарить правительство и народ Азербайджанской Республики за все гостеприимство, которым мы пользовались в Баку. Мы также приветствуем тот факт, что при организации COP29 президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает выполнять решающее обязательство по обеспечению устойчивого и процветающего будущего”, - отметил представитель Чада, подчеркнув важность усилий президента Азербайджана.