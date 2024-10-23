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Президент Бразилии: Основная ответственность за изменение климата лежит на развитых странах

Президент Бразилии: Основная ответственность за изменение климата лежит на развитых странах Большая часть ответственности за климатические изменения лежит на развитых странах, которые не выполняют свои обещания по снижению выбросов в окружающую среду.
COP29
23 октября 2024 г. 14:56
Президент Бразилии: Основная ответственность за изменение климата лежит на развитых странах

Большая часть ответственности за климатические изменения лежит на развитых странах, которые не выполняют свои обещания по снижению выбросов в окружающую среду.

Как передает Report, об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на заседании саммита БРИКС в режиме видеоконференции.

По его словам, мировому сообществу необходимо добиться цели по мобилизации 100 млрд долларов США на финансирование мер по борьбе с изменением климата.

"На предстоящем СОР30, который пройдет в Белеме, страдающие от последствий климатических изменений страны должны внести свой вклад в ограничения вредоносных выбросов", - сказал Лула.

Отметим, что Азербайджан избран хозяином глобальной климатической конференции СОР29, Бразилия же примет СОР30 в следующем году.

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Версия на азербайджанском языке Braziliya Prezidenti: İqlim dəyişikliyinə görə əsas məsuliyyət inkişaf etmiş ölkələrin üzərinə düşür
Версия на английском языке Brazil's President: Developed countries bear primary responsibility for climate change

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