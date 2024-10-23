Президент Бразилии: Основная ответственность за изменение климата лежит на развитых странах

Большая часть ответственности за климатические изменения лежит на развитых странах, которые не выполняют свои обещания по снижению выбросов в окружающую среду.

Большая часть ответственности за климатические изменения лежит на развитых странах, которые не выполняют свои обещания по снижению выбросов в окружающую среду.

Как передает Report, об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на заседании саммита БРИКС в режиме видеоконференции.

По его словам, мировому сообществу необходимо добиться цели по мобилизации 100 млрд долларов США на финансирование мер по борьбе с изменением климата.

"На предстоящем СОР30, который пройдет в Белеме, страдающие от последствий климатических изменений страны должны внести свой вклад в ограничения вредоносных выбросов", - сказал Лула.

Отметим, что Азербайджан избран хозяином глобальной климатической конференции СОР29, Бразилия же примет СОР30 в следующем году.