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Президент Бразилии Лула да Сильва приедет на СОР29 в Баку

Президент Бразилии Лула да Сильва приедет на СОР29 в Баку Президент Бразилии Лула да Сильва приедет на СОР29 в Баку.
COP29
11 октября 2024 г. 14:42

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибудет в Азербайджан для участия в Бакинской глобальной климатической конференции СОР29.

Об этом сказал Report Андре Корреа ду Лагу, секретарь по вопросам климата, энергетики и окружающей среды Министерства иностранных дел Бразилии.

Ду Лагу подчеркнул, что конференция СОР29 чрезвычайно важна для Бразилии, как для страны-хозяина предстоящей 30-й сессии СОР.

"Безусловно, СОР29 чрезвычайно важна для нас, потому что на ней будет затронута тема финансирования через новые коллективные количественные цели - NCQG. Таким образом, с продвижением дискуссий по финансированию мы сможем провести более плодотворные дебаты по национально определяемым вкладам (NDC's). Это станет главной темой COP30 в Бразилии", - сказал он.

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