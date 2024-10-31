О нас

Президент Бангладеш приедет в Баку для участия в COP29

Президент Бангладеш приедет в Баку для участия в COP29 Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин примет участие в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
COP29
31 октября 2024 г. 15:09
Президент Бангладеш приедет в Баку для участия в COP29

Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин примет участие в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом было объявлено во время встречи новоназначенного посла Бангладеш в Азербайджане Аманула Хака с президентом Ильхамом Алиевым.

Глава государства, вспоминая свои предыдущие контакты с президентом Бангладеш, с удовлетворением отметил, что Мохаммад Шахабуддин примет участие в COP29.

Касаясь важности COP29, посол выразил удовлетворение тем, что они будут представлены на президентском уровне на этой конференции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Bangladesh president to visit Baku for COP29
Версия на азербайджанском языке Banqladeş Prezidenti COP29-da iştirak üçün Bakıya gələcək

Самое читаемое

Статус страны-партнера БРИКС получили 13 государств
Статус страны-партнера БРИКС получили 13 государств
24 октября 2024 г. 16:23
Дождливая погода в Азербайджане сохранится до полудня воскресенья
Дождливая погода в Азербайджане сохранится до полудня воскресенья
26 октября 2024 г. 21:36
Путешественница: В Карабахе гармонично сочетается историческая и современная архитектура
Путешественница: В Карабахе гармонично сочетается историческая и современная архитектура
28 октября 2024 г. 10:24
COP29 станет крупнейшим мероприятием, которое когда-либо принимал Азербайджан
COP29 станет крупнейшим мероприятием, которое когда-либо принимал Азербайджан
29 октября 2024 г. 21:43
Путешественник из Великобритании: В Азербайджане очень трепетно относятся к историческим памятникам
Путешественник из Великобритании: В Азербайджане очень трепетно относятся к историческим памятникам
28 октября 2024 г. 10:45
На выходных ожидается сильный ветер
На выходных ожидается сильный ветер
24 октября 2024 г. 17:04
Температура воздуха в Баку завтра прогреется до 19 градусов
Температура воздуха в Баку завтра прогреется до 19 градусов
29 октября 2024 г. 12:19
В Судане при нападении боевиков СБР погибли 124 человека
В Судане при нападении боевиков СБР погибли 124 человека
27 октября 2024 г. 00:34
Глава Нацслужбы гидрометеорологии объяснил причины ливней на Абшероне
Глава Нацслужбы гидрометеорологии объяснил причины ливней на Абшероне
28 октября 2024 г. 16:29
Вооруженные силы Азербайджана вошли в рейтинг самых сильных армий мира
Вооруженные силы Азербайджана вошли в рейтинг самых сильных армий мира
28 октября 2024 г. 07:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi