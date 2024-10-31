Президент Бангладеш приедет в Баку для участия в COP29

Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин примет участие в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Как сообщает Report, об этом было объявлено во время встречи новоназначенного посла Бангладеш в Азербайджане Аманула Хака с президентом Ильхамом Алиевым.
Глава государства, вспоминая свои предыдущие контакты с президентом Бангладеш, с удовлетворением отметил, что Мохаммад Шахабуддин примет участие в COP29.
Касаясь важности COP29, посол выразил удовлетворение тем, что они будут представлены на президентском уровне на этой конференции.