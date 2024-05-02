Президент Азербайджана: Работы в связи с подготовкой к COP29 продолжаются по плану

Все необходимые работы в связи с подготовкой к COP29 продолжаются по плану.

Все необходимые работы в связи с подготовкой к COP29 продолжаются по плану.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 2 мая на встрече со специальным советником генерального секретаря ООН по климатическим действиям и справедливому переходу Селвином Чарльзом Хартом.

По его словам, Азербайджан проводит переговоры и консультации с международным сообществом и институтами по субстантивным вопросам COP29.

Отметим, что в ноябре этого года Азербайджан примет 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).