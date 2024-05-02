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Президент Азербайджана: Работы в связи с подготовкой к COP29 продолжаются по плану

Президент Азербайджана: Работы в связи с подготовкой к COP29 продолжаются по плану Все необходимые работы в связи с подготовкой к COP29 продолжаются по плану.
COP29
2 мая 2024 г. 15:20
Президент Азербайджана: Работы в связи с подготовкой к COP29 продолжаются по плану

Все необходимые работы в связи с подготовкой к COP29 продолжаются по плану.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 2 мая на встрече со специальным советником генерального секретаря ООН по климатическим действиям и справедливому переходу Селвином Чарльзом Хартом.

По его словам, Азербайджан проводит переговоры и консультации с международным сообществом и институтами по субстантивным вопросам COP29.

Отметим, что в ноябре этого года Азербайджан примет 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

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Версия на азербайджанском языке Prezident: COP29-a hazırlıq məqsədilə bütün lazımi və zəruri işlər plana uyğun davam etdirilir

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