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Президент Азербайджана пригласил украинского коллегу на COP29

Президент Азербайджана пригласил украинского коллегу на COP29 Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского на конференцию COP29, которая пройдет в ноябре в Баку.
COP29
23 апреля 2024 г. 11:54
Президент Азербайджана пригласил украинского коллегу на COP29

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского на конференцию COP29, которая пройдет в ноябре в Баку.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев написал в социальной сети "Х".

Мардалиев отметил, что провел встречу с первым заместителем министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве.

"Имел честь представить пригласительное письмо президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому, для участия в COP29 в Баку", - написал дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti ukraynalı həmkarını COP29-a dəvət edib

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