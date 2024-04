Президент Азербайджана пригласил украинского коллегу на COP29

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского на конференцию COP29, которая пройдет в ноябре в Баку.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев написал в социальной сети "Х".

Мардалиев отметил, что провел встречу с первым заместителем министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве.

"Имел честь представить пригласительное письмо президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому, для участия в COP29 в Баку", - написал дипломат.