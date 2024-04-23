Президент Азербайджана пригласил украинского коллегу на COP29
Президент Азербайджана пригласил украинского коллегу на COP29Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского на конференцию COP29, которая пройдет в ноябре в Баку.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского на конференцию COP29, которая пройдет в ноябре в Баку.
Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев написал в социальной сети "Х".
Мардалиев отметил, что провел встречу с первым заместителем министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве.
"Имел честь представить пригласительное письмо президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому, для участия в COP29 в Баку", - написал дипломат.
Had the honour to present the invitation letter of the President of Azerbaijan H.E. Mr. Ilham Aliyev addressed to the President of Ukraine H.E. Mr. Volodymyr Zelenskyy for COP29 in Baku at the meeting with H.E. Mr. Andrii Sybiha, First Deputy Foreign Minister of Ukraine. pic.twitter.com/UQkzp9Q7YS