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Президент Азербайджана: Мы хотим, чтобы конференция COP29 стала мероприятием солидарности

Президент Азербайджана: Мы хотим, чтобы конференция COP29 стала мероприятием солидарности Развивающиеся страны нуждаются в поддержке. Мы создали фонд для малых островных развивающихся стран. Но мы не можем создать фонд для каждой из развивающихся стран. У нас нет столько денег.
COP29
20 июля 2024 г. 20:43
Президент Азербайджана: Мы хотим, чтобы конференция COP29 стала мероприятием солидарности

Развивающиеся страны нуждаются в поддержке. Мы создали фонд для малых островных развивающихся стран. Но мы не можем создать фонд для каждой из развивающихся стран. У нас нет столько денег.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".

Обратив внимание на важность солидарности в этом вопросе, глава государства подчеркнул: "Мы должны побуждать других следовать нашему примеру. Мы хотим, чтобы конференция COP29, которая пройдет в Азербайджане, стала мероприятием солидарности". Отметив, что этот год объявлен в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира", президент Азербайджана добавил: "Я не говорю, что мы полностью достигнем всех наших целей, но мы приблизимся к ним".

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: Biz istəyirik ki, Azərbaycanda keçiriləcək COP29 həmrəylik tədbiri olsun

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