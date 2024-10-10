Президент: Азербайджан пример того, как даже небольшие эмитенты могут внести значительный вклад в борьбу с изменением климата

Президент: Азербайджан пример того, как даже небольшие эмитенты могут внести значительный вклад в борьбу с изменением климата

Азербайджан показывает пример того, как даже небольшие эмитенты могут внести значительный вклад в борьбу с климатическими изменениями.

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Азербайджан показывает пример того, как даже небольшие эмитенты могут внести значительный вклад в борьбу с климатическими изменениями. Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам Pre-Cop29. По его словам, благодаря огромному потенциалу ветровой и солнечной энергии Азербайджан может продвигать программу по возобновляемым энергоресурсам. "Освобожденные Карабах и Восточный Зангезур, объявленные зонами зеленой энергетики, располагают достаточным потенциалом возобновляемых источников энергии. Азербайджан также инвестирует доходы от добычи нефти и газа в зеленую энергетику. Это наглядно демонстрирует, что богатство ископаемыми видами топлива не мешает нам продвигать зеленую повестку дня. Азербайджан, на долю которого приходится всего 0,1% глобальных выбросов парниковых газов, показывает пример того, как даже небольшие эмитенты могут внести значительный вклад в борьбу с климатическими изменениями", - сказал он. Подпишитесь на наш Telegram канал