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Президент: Азербайджан пример того, как даже небольшие эмитенты могут внести значительный вклад в борьбу с изменением климата

Президент: Азербайджан пример того, как даже небольшие эмитенты могут внести значительный вклад в борьбу с изменением климата Азербайджан показывает пример того, как даже небольшие эмитенты могут внести значительный вклад в борьбу с климатическими изменениями.
COP29
10 октября 2024 г. 12:36
Президент: Азербайджан пример того, как даже небольшие эмитенты могут внести значительный вклад в борьбу с изменением климата

Азербайджан показывает пример того, как даже небольшие эмитенты могут внести значительный вклад в борьбу с климатическими изменениями.

Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам Pre-Cop29.

По его словам, благодаря огромному потенциалу ветровой и солнечной энергии Азербайджан может продвигать программу по возобновляемым энергоресурсам.

"Освобожденные Карабах и Восточный Зангезур, объявленные зонами зеленой энергетики, располагают достаточным потенциалом возобновляемых источников энергии.

Азербайджан также инвестирует доходы от добычи нефти и газа в зеленую энергетику. Это наглядно демонстрирует, что богатство ископаемыми видами топлива не мешает нам продвигать зеленую повестку дня.

Азербайджан, на долю которого приходится всего 0,1% глобальных выбросов парниковых газов, показывает пример того, как даже небольшие эмитенты могут внести значительный вклад в борьбу с климатическими изменениями", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycan iqlim dəyişmələri ilə mübarizəyə töhfələr verə biləcəyi ilə bağlı bir nümunə göstərir

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