Президент: Азербайджан не жалеет усилий для достижения положительных результатов для будущего нашей планеты

Борьба с изменением климата уже длительное время находится в ряду наиболее важных и приоритетных вопросов глобальной повестки дня. Климатический кризис и его последствия, являющиеся общей проблемой человечества, препятствуя устойчивому развитию и благосостоянию стран, также существенно влияют на повседневную жизнь и образ жизни простых людей.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева участникам 29-го заседания высокого уровня на тему "Дорога к COP29: Устойчивое и прочное будущее", организованного Международным центром Низами Гянджеви.

Глава государства отметил, что Азербайджан всеми силами готовится к COP29, не жалеет усилий для укрепления солидарности во имя зеленого, справедливого, инклюзивного и устойчивого мира, достижения положительных результатов для будущего нашей планеты.