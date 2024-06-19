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Президент: Азербайджан не жалеет усилий для достижения положительных результатов для будущего нашей планеты

Президент: Азербайджан не жалеет усилий для достижения положительных результатов для будущего нашей планеты
COP29
19 июня 2024 г. 10:46
Президент: Азербайджан не жалеет усилий для достижения положительных результатов для будущего нашей планеты

Борьба с изменением климата уже длительное время находится в ряду наиболее важных и приоритетных вопросов глобальной повестки дня. Климатический кризис и его последствия, являющиеся общей проблемой человечества, препятствуя устойчивому развитию и благосостоянию стран, также существенно влияют на повседневную жизнь и образ жизни простых людей.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева участникам 29-го заседания высокого уровня на тему "Дорога к COP29: Устойчивое и прочное будущее", организованного Международным центром Низами Гянджеви.

Глава государства отметил, что Азербайджан всеми силами готовится к COP29, не жалеет усилий для укрепления солидарности во имя зеленого, справедливого, инклюзивного и устойчивого мира, достижения положительных результатов для будущего нашей планеты.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan spares no effort to ensure positive outcomes for the sake of our planet’s future
Версия на азербайджанском языке Prezident: Azərbaycan planetimizin gələcəyi üçün müsbət nəticələr əldə etmək üçün səylərini əsirgəmir

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