Президент: Азербайджан готов поддержать совместные со странами ЦА инициативы по решению проблем изменения климата

Заручившийся единогласной поддержкой международной общественности, Азербайджан в ноябре этого года примет климатическую конференцию COP29.

Заручившийся единогласной поддержкой международной общественности, Азербайджан в ноябре этого года примет климатическую конференцию COP29.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в ходе выступления на встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана в Астане.

"В рамках председательства в COP29 Азербайджан готов поддержать совместные со странами Центральной Азии инициативы по решению проблем, связанных с изменениями климата в нашем регионе.

Я уже направил официальные пригласительные письма президентам стран Центральной Азии и буду рад нашей новой встрече в Баку в ноябре", - сказал глава государства.