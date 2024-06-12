Президент Анголы планирует принять участие в COP29

Президент Анголы заинтересован в участии в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), которая состоится в Азербайджане в ноябре этого года.

Президент Анголы заинтересован в участии в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), которая состоится в Азербайджане в ноябре этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство сельского хозяйства, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Анголы Домингос Кустодио Виейра Лопес на встрече с министром сельского хозяйства Азербайджана Меджнуном Мамедовым.

Заместитель министра иностранных дел Анголы заявил, что президент этой страны планирует принять участие в COP29 в Азербайджане в ноябре этого года.

Встреча состоялась в Душанбе в рамках 3-ей Международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития" на 2018-2028 годы.

На встрече также были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.