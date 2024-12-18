Президент Алиев: Председательство Азербайджана в COP29 было встречено немотивированной агрессией ряда западных СМИ

Азербайджан из-за председательства в COP29 столкнулся с немотивированное чувством агрессии и злобы со стороны ряда западных СМИ.

Азербайджан из-за председательства в COP29 столкнулся с немотивированной агрессией и злобой со стороны ряда западных СМИ.

Как передает Report, об этом глава государства заявил в интервью генеральному директору Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

“Ряд западных СМИ опубликовал материалы, пропитанные завистью по отношению к Азербайджану из-за проведения климатической конференции COP29”, - заявил президент Ильхам Алиев.

“Было совершенно немотивированное выражение агрессии, злобы, перемешанной с завистью и каким-то невосприятием Азербайджана... Как это такая страна - и вдруг получила такую конференцию? Нас начали обзывать в разных западных медиа "petrostate", - сказал президент.

Он выразил недоумение в связи с тем, что "fake news страны, которая производит почти миллиард тонн нефти", называют Азербайджан "petrostate", тогда как Баку добывает около 30 миллионов тонн нефти в год. "Это несправедливо", - сказал президент.

Президент Азербайджана пояснил, что имеет в виду американские СМИ и назвал "лживой четверкой" издания Washington Post, New York Times, Figaro и Monde.

"Вот эта лживая четверка вкупе с госдеповскими прихлебателями в виде разных неправительственных организаций начали кампанию дискредитации, атаки каждый день. Каждый день количество статей, наверное, было пару дюжин как минимум. Это не вызывало трудностей, но вызывало просто чувство брезгливости и отвращения", - сказал президент.