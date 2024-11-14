Президент АБР: На защиту водных ресурсов и сельского хозяйства будет выделено 3,5 млрд долларов

Азиатский банк развития (АБР) в течение следующих семи лет выделит финансовые средства в размере 3,5 млрд долларов на защиту водных ресурсов и сельского хозяйства.

Азиатский банк развития (АБР) в течение следующих семи лет выделит финансовые средства в размере 3,5 млрд долларов на защиту водных ресурсов и сельского хозяйства.

Как сообщает Report, об этом заявил президент АБР Масацугу Асакава на министерской встрече на тему "Изменение климата и региональное сотрудничество для предотвращения таяния ледников в Центральной и Западной Азии" в рамках COP29.

Он отметил, что миллионы людей в Центральной и Западной Азии уже ощущают негативное воздействие таяния ледников:

"Ледники, которые питают жизненно важные реки, стремительно тают. За последние 30 лет в высокогорных районах Азии потеряно 25% ледниковой массы. Даже повышение температуры на 1,5°C может привести к исчезновению половины ледников в мире. Но сегодня мы делаем важный шаг вперед с запуском программы G2F (от ледников к земледелию). В рамках этой программы будут усилены меры по защите ледников, обеспечено устойчивое управление водными ресурсами, а также оказана социальная поддержка уязвимым сообществам".