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Президент АБР: На защиту водных ресурсов и сельского хозяйства будет выделено 3,5 млрд долларов

Президент АБР: На защиту водных ресурсов и сельского хозяйства будет выделено 3,5 млрд долларов Азиатский банк развития (АБР) в течение следующих семи лет выделит финансовые средства в размере 3,5 млрд долларов на защиту водных ресурсов и сельского хозяйства.
COP29
14 ноября 2024 г. 15:43
Президент АБР: На защиту водных ресурсов и сельского хозяйства будет выделено 3,5 млрд долларов

Азиатский банк развития (АБР) в течение следующих семи лет выделит финансовые средства в размере 3,5 млрд долларов на защиту водных ресурсов и сельского хозяйства.

Как сообщает Report, об этом заявил президент АБР Масацугу Асакава на министерской встрече на тему "Изменение климата и региональное сотрудничество для предотвращения таяния ледников в Центральной и Западной Азии" в рамках COP29.

Он отметил, что миллионы людей в Центральной и Западной Азии уже ощущают негативное воздействие таяния ледников:

"Ледники, которые питают жизненно важные реки, стремительно тают. За последние 30 лет в высокогорных районах Азии потеряно 25% ледниковой массы. Даже повышение температуры на 1,5°C может привести к исчезновению половины ледников в мире. Но сегодня мы делаем важный шаг вперед с запуском программы G2F (от ледников к земледелию). В рамках этой программы будут усилены меры по защите ледников, обеспечено устойчивое управление водными ресурсами, а также оказана социальная поддержка уязвимым сообществам".

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Версия на английском языке ADB president: $3.5B to be allocated to protect water resources, agriculture
Версия на азербайджанском языке ADB prezidenti: "Su ehtiyatlarını və kənd təsərrüfatını qorumaq üçün 3,5 milyard ABŞ dolları ayrılacaq"

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