Презентована униформа сотрудников COP29

13:11

Презентована униформа сотрудников климатической конференции COP29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября.

Об этом Report сообщили в Азербайджанской операционной компании COP29.

По данным компании, общественности представлена униформа для свыше 10 000 сотрудников COP29.

Данная униформа, выполненная в соответствии с корпоративными цветами COP29, разработана в едином стиле, чтобы подчеркнуть равенство, командный дух и экологическую ответственность среди сотрудников, которые будут участвовать в организации и проведении соответствующих операций в рамках конференции.

Комплекты униформы включают рубашки-поло с длинными и короткими рукавами, брюки, кепки, толстовки, поясные и наплечные сумки.