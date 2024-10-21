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Презентована униформа сотрудников COP29

Презентована униформа сотрудников COP29 13:11
COP29
21 октября 2024 г. 13:36
Презентована униформа сотрудников COP29

Презентована униформа сотрудников климатической конференции COP29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября.

Об этом Report сообщили в Азербайджанской операционной компании COP29.

По данным компании, общественности представлена униформа для свыше 10 000 сотрудников COP29.

Данная униформа, выполненная в соответствии с корпоративными цветами COP29, разработана в едином стиле, чтобы подчеркнуть равенство, командный дух и экологическую ответственность среди сотрудников, которые будут участвовать в организации и проведении соответствующих операций в рамках конференции.

Комплекты униформы включают рубашки-поло с длинными и короткими рукавами, брюки, кепки, толстовки, поясные и наплечные сумки.

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Версия на английском языке COP29 staff uniforms unveiled
Версия на азербайджанском языке COP29 konfransı əməkdaşlarının geyim forması müəyyənləşib

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