Премьер России провел встречу с генсеком ООН на полях COP29

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем на полях климатической конференции COP29 в Баку.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Мишустин на встрече с Гутеррешом подчеркнул важность повышения эффективности работы ООН в рамках реагирования на глобальные вызовы и угрозы.
Сообщается, что других двусторонних встреч с главами государств, правительств и международных организаций, участвующими в климатическом саммите, у премьера РФ не запланировано.