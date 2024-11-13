Премьер России провел встречу с генсеком ООН на полях COP29

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем на полях климатической конференции COP29 в Баку.

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем на полях климатической конференции COP29 в Баку.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Мишустин на встрече с Гутеррешом подчеркнул важность повышения эффективности работы ООН в рамках реагирования на глобальные вызовы и угрозы.

Сообщается, что других двусторонних встреч с главами государств, правительств и международных организаций, участвующими в климатическом саммите, у премьера РФ не запланировано.