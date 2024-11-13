Премьер Пакистана: COP29 является возможностью громко заявить о важности финансовых обязательств

Премьер Пакистана: COP29 является возможностью громко заявить о важности финансовых обязательств

COP29 является возможностью громко заявить о необходимости выполнения финансовых обязательств.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф, выступая на саммите лидеров COP29 в Баку.

"Хотелось бы поздравить президента Азербайджана Ильхама Алиева за организацию конференции COP29, которая является площадкой обсуждения катастроф, которые уже обрушились на некоторые страны и обрушатся и на другие в будущем, если мы не будем действовать сейчас", - сказал Шариф.

Он отметил, что климатический кризис стал причиной катастрофического наводнения в Пакистане в 2021 году. Многие сельскохозяйственные посевы были уничтожены, миллионы домов оказались под водой, и около 1700 человек погибли, отметил он.

По словам Шарифа, COP29 является возможностью громко заявить о необходимости выполнения финансовых обязательств, взятых в рамках предыдущих климатических конференций.

"Пакистан полностью привержен участию в глобальных климатических решениях, и уже предпринял конкретные действия, чтобы довести долю чистой энергии в своем энергобалансе до 60% к концу десятилетия. В прошлом году Пакистан представил всеобъемлющий национальный план в области адаптации. В этом году мы разработали наши национальные рамки углеродного рынка. Однако мы не можем справиться в одиночку. Нам необходима международная поддержка, чтобы выполнить наши климатические амбиции", - сказал он.

Премьер выразил уверенность в том, что под председательством Азербайджана COP29 сможет стать финансовой конференцией сторон и позволит восстановить доверие к процессу, масштабировать климатическое финансирование.