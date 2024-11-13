Премьер-министр Тонга: Нельзя допускать повышения глобальной температуры более чем на 1,5 градуса

Нельзя допускать повышения глобальной температуры более чем на 1,5 градуса.

Нельзя допускать повышения глобальной температуры более чем на 1,5 градуса.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Королевства Тонга, председатель Форума тихоокеанских островов Сиаоси Совалени на COP29.

Премьер-министр выразил удовлетворение тем, что представляет в Баку "зеленый остров":

"Я благодарен руководству Азербайджана за приглашение на это мероприятие. Сегодня около 200 государств сталкиваются с серьезной проблемой. Тонга, как островное государство в Тихом океане, также переживает экологические трудности. Мы говорим о противостоянии изменению климата, но предотвратить его нелегко.

Нельзя допускать повышения глобальной температуры более чем на 1,5 градуса. Деградация почв, начавшаяся в нашей стране в 2023 году, создала серьезные проблемы в сохранении флоры и фауны. На встречах Форума тихоокеанских островов мы определили наши сильные и слабые стороны. Сегодня мы должны поставить амбициозные цели и действовать совместно".

Совалени добавил, что судьба малых островных государств должна решиться на этой конференции: "Исходя из этих инициатив, мы надеемся на создание новых альянсов и вклад на национальном уровне. Также мы рассчитываем на выделение финансовой помощи. Нам необходимо реализовать нашу десятилетнюю программу в малых островных государствах".