Премьер-министр Тонга: Нельзя допускать повышения глобальной температуры более чем на 1,5 градуса

Нельзя допускать повышения глобальной температуры более чем на 1,5 градуса.
Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Королевства Тонга, председатель Форума тихоокеанских островов Сиаоси Совалени на COP29.
Премьер-министр выразил удовлетворение тем, что представляет в Баку "зеленый остров":
"Я благодарен руководству Азербайджана за приглашение на это мероприятие. Сегодня около 200 государств сталкиваются с серьезной проблемой. Тонга, как островное государство в Тихом океане, также переживает экологические трудности. Мы говорим о противостоянии изменению климата, но предотвратить его нелегко.
Нельзя допускать повышения глобальной температуры более чем на 1,5 градуса. Деградация почв, начавшаяся в нашей стране в 2023 году, создала серьезные проблемы в сохранении флоры и фауны. На встречах Форума тихоокеанских островов мы определили наши сильные и слабые стороны. Сегодня мы должны поставить амбициозные цели и действовать совместно".
Совалени добавил, что судьба малых островных государств должна решиться на этой конференции: "Исходя из этих инициатив, мы надеемся на создание новых альянсов и вклад на национальном уровне. Также мы рассчитываем на выделение финансовой помощи. Нам необходимо реализовать нашу десятилетнюю программу в малых островных государствах".