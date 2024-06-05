Премьер-министр Пакистана примет участие в COP29

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф прибудет в Азербайджан для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф прибудет в Азербайджан для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме, адресованном президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.