Премьер-министр Азербайджана встретился с исполнительным директором ЮНИСЕФ

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 11 ноября встретился с исполнительным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 11 ноября встретился с исполнительным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабмина.

Было отмечено, что проведение в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) было оценено как яркий пример большого доверия, оказанного нашей стране международным сообществом.

Стороны рассмотрели совместные проекты между Азербайджаном и ЮНИСЕФ, а также обсудили перспективы сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.