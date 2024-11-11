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Премьер-министр Азербайджана встретился с исполнительным директором ЮНИСЕФ

Премьер-министр Азербайджана встретился с исполнительным директором ЮНИСЕФ Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 11 ноября встретился с исполнительным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.
COP29
11 ноября 2024 г. 21:24
Премьер-министр Азербайджана встретился с исполнительным директором ЮНИСЕФ

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 11 ноября встретился с исполнительным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабмина.

Было отмечено, что проведение в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) было оценено как яркий пример большого доверия, оказанного нашей стране международным сообществом.

Стороны рассмотрели совместные проекты между Азербайджаном и ЮНИСЕФ, а также обсудили перспективы сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

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