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Премьер Марокко: Мы стремимся увеличить долю ВИЭ в энергобалансе до более 50%

Премьер Марокко: Мы стремимся увеличить долю ВИЭ в энергобалансе до более 50% Марокко увеличил долю возобновляемой энергетики в своем энергобалансе до 40%, и намерен повысить этот показатель до 52%.
COP29
13 ноября 2024 г. 12:38
Премьер Марокко: Мы стремимся увеличить долю ВИЭ в энергобалансе до более 50%

Марокко увеличил долю возобновляемой энергетики в своем энергобалансе до 40%, и намерен повысить этот показатель до 52%.

Как передает Report, об этом премьер Королевства Марокко Азиз Аханнуш сказал журналистам в кулуарах COP29.

Он напомнил, что последствия климатических изменений, такие как засуха и сокращение зимы, остро ощущаются на Африканском континенте.

Аханнуш подчеркнул, что странам необходимо проявить солидарность в вопросе климатического финансирования и снижения эмиссии.

"Марокко реализует крупные проекты в области водных ресурсов, возобновляемой энергетики. Мы продолжим двигаться вперед к цели нулевой эмиссии", - сказал он.

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