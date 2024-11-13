Премьер Марокко: Мы стремимся увеличить долю ВИЭ в энергобалансе до более 50%

Марокко увеличил долю возобновляемой энергетики в своем энергобалансе до 40%, и намерен повысить этот показатель до 52%.

Марокко увеличил долю возобновляемой энергетики в своем энергобалансе до 40%, и намерен повысить этот показатель до 52%.

Как передает Report, об этом премьер Королевства Марокко Азиз Аханнуш сказал журналистам в кулуарах COP29.

Он напомнил, что последствия климатических изменений, такие как засуха и сокращение зимы, остро ощущаются на Африканском континенте.

Аханнуш подчеркнул, что странам необходимо проявить солидарность в вопросе климатического финансирования и снижения эмиссии.

"Марокко реализует крупные проекты в области водных ресурсов, возобновляемой энергетики. Мы продолжим двигаться вперед к цели нулевой эмиссии", - сказал он.