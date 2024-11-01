Премьер-министр Испании приедет в Баку для участия в COP29

Премьер Испании Педро Санчес приедет в Азербайджан для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Премьер-министр Испании Педро Санчес приедет в Азербайджан для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом было объявлено во время встречи новоназначенного посла Королевства Испания в нашей стране Кристины Латоре Санчо с президентом Ильхамом Алиевым.

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение участием председателя правительства Испании в COP29, отметив, что это будет первый визит в нашу страну со стороны Испании.

Была выражена уверенность, что встречи в рамках визита придадут новый импульс развитию двусторонних отношений.