Премьер Хорватии призвал к общим усилиям для достижения инклюзивной финансовой цели на COP29

Ускорение глобальных климатических действий остается одной из наиболее важных тем мировой повестки.
Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович, выступая на саммите лидеров COP29 в Баку.
По его словам, отказ от добычи ископаемого топлива это не только мудрое решение с точки зрения защиты климата, но и экономическая потребность сегодняшнего дня.
"Достижения и инвестиции Хорватии в возобновляемую энергетику отражают приверженность страны защите климата. В 2022 году на возобновляемые источники приходилось 29,5% нашего энергопотребления. Эта цифра продолжает расти. У нас есть проекты зеленого водорода и геотермального развития. Мы увеличим долю ВИЭ в энергобалансе до 42,5% к 2030 году", - сказал он.
Пленкович отметил важность инвестиций в возобновляемые источники энергии, в частности реки, и отметил наличие большого потенциала страны в этой области. "Экономический рост и экологическая ответственность могут сосуществовать. Мы стремимся защищать нашу окружающую среду и биоразнообразие. Мы также продвигаем новые технологии и преобразуем пластик, текстиль, шлам и другие неперерабатываемые отходы в водород с нулевыми выбросами", - сказал он.
Премьер призвал к общим усилиям для достижения инклюзивной цели по климатическому финансированию на COP29. "Это важно также в контексте привлечения инвестиций и удовлетворения потребностей развивающихся стран. Произошедшие за последний год катастрофические наводнения в Боснии и Герцеговине, Испании, на юге Хорватии это свидетельства разрушительных последствий климатического кризиса. Средиземноморский регион является одним из наиболее уязвимых. Требуются срочные действия. Мы приветствуем создание специального портфеля по этому региону в Европейской комиссии. И мы должны действовать сейчас, чтобы защитить наши народы, экономики и природу", - сказал он.