Премьер Хорватии призвал к общим усилиям для достижения инклюзивной финансовой цели на COP29

Ускорение глобальных климатических действий остается одной из наиболее важных тем мировой повестки.

Ускорение глобальных климатических действий остается одной из наиболее важных тем мировой повестки.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович, выступая на саммите лидеров COP29 в Баку.

По его словам, отказ от добычи ископаемого топлива это не только мудрое решение с точки зрения защиты климата, но и экономическая потребность сегодняшнего дня.

"Достижения и инвестиции Хорватии в возобновляемую энергетику отражают приверженность страны защите климата. В 2022 году на возобновляемые источники приходилось 29,5% нашего энергопотребления. Эта цифра продолжает расти. У нас есть проекты зеленого водорода и геотермального развития. Мы увеличим долю ВИЭ в энергобалансе до 42,5% к 2030 году", - сказал он.

Пленкович отметил важность инвестиций в возобновляемые источники энергии, в частности реки, и отметил наличие большого потенциала страны в этой области. "Экономический рост и экологическая ответственность могут сосуществовать. Мы стремимся защищать нашу окружающую среду и биоразнообразие. Мы также продвигаем новые технологии и преобразуем пластик, текстиль, шлам и другие неперерабатываемые отходы в водород с нулевыми выбросами", - сказал он.

Премьер призвал к общим усилиям для достижения инклюзивной цели по климатическому финансированию на COP29. "Это важно также в контексте привлечения инвестиций и удовлетворения потребностей развивающихся стран. Произошедшие за последний год катастрофические наводнения в Боснии и Герцеговине, Испании, на юге Хорватии это свидетельства разрушительных последствий климатического кризиса. Средиземноморский регион является одним из наиболее уязвимых. Требуются срочные действия. Мы приветствуем создание специального портфеля по этому региону в Европейской комиссии. И мы должны действовать сейчас, чтобы защитить наши народы, экономики и природу", - сказал он.