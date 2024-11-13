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Премьер Греции: Климатический кризис уже с нами здесь и сейчас

Премьер Греции: Климатический кризис уже с нами здесь и сейчас Греция сталкивается с климатическим кризисом прямо сейчас, и понятно, что необходимо ускорить энергетический переход и уделять больше внимания адаптации.
COP29
13 ноября 2024 г. 10:29
Премьер Греции: Климатический кризис уже с нами здесь и сейчас

Греция сталкивается с климатическим кризисом прямо сейчас, и понятно, что необходимо ускорить энергетический переход и уделять больше внимания адаптации.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

"Я всегда осторожно оптимистичен, когда прихожу на эти конференции. Я родом из Греции, средиземноморской страны. Мы сталкиваемся с климатическим кризисом прямо сейчас. И мы все понимаем, что нам нужно ускорить энергетический климатический переход и одновременно уделять больше внимания адаптации. Климатический кризис уже с нами здесь и сейчас", - сказал Кириакос Мицотакис.

По его словам, это не просто вопрос достижения нулевых выбросов к 2050 году, это также в значительной степени вопрос защиты граждан наших стран в и 2024, и 2025 и дальнейших годах.

"Достижение правильного баланса будет иметь решающее значение для благополучия всех нас", - сказал премьер Греции.

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Версия на азербайджанском языке Yunanıstan Baş naziri: İqlim böhranı burada artıq bizimlədir
Версия на английском языке Greek Prime Minister: Climate crisis is here and now

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