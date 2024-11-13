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Премьер Эсватини: Мировые лидеры должны перейти от слов к действиям

Премьер Эсватини: Мировые лидеры должны перейти от слов к действиям Мировые лидеры должны перейти от слов к действиям в борьбе с глобальным климатическим кризисом.
COP29
13 ноября 2024 г. 13:54
Премьер Эсватини: Мировые лидеры должны перейти от слов к действиям

Мировые лидеры должны перейти от слов к действиям в борьбе с глобальным климатическим кризисом.

Об этом Report заявил премьер-министр Эсватини Рассел Дламини.

"Мировые лидеры снова и снова говорят о необходимости срочных действий, о неотложности проблемы изменения климата. Но ситуация не меняется", - сказал он.

По словам премьера, самым важным вопросом остается справедливое климатическое финансирование.

"Доступ к финансированию, в Фонду потерь и ущерба должен быть упрощен. В настоящее время, чтобы получить доступ к средствам, требуется слишком много времени", - подытожил он.

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Версия на английском языке Eswatini Prime Minister: World leaders must move from words to action

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