Премьер Багамских островов: Малые государства сталкиваются с большими трудностями на фоне климатических проблем

14:13

На фоне климатических проблем с наибольшими трудностями сталкиваются малые островные государства.

Как сообщает Report, об этом 13 ноября заявил премьер-министр Багамских островов Филип Дэвис во время выступления на Саммите малых островных развивающихся государств (СИДС) в рамках COP29 в Баку .

Он подчеркнул, что государства должны объединить усилия в борьбе с изменением климата:

"Из-за изменения климата происходят ураганы, засухи и наводнения, и это накладывает на нас серьезные обязательства. Мы должны ускорить подготовку документа о национально определяемых вкладах (NDC), потому что, когда этот документ будет готов, на международное сообщество будут возложены конкретные обязательства.

Сегодня для нас важно не допустить повышения глобальной температуры более чем на 1,5 градуса. В противном случае мы не сможем остановить этот процесс. Несмотря на богатство природных ресурсов, нам не хватает финансовых средств для решения климатических проблем. Поэтому для нас критически важно создание фонда потерь и ущерба".