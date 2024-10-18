Представители СМИ ознакомились с подготовкой Бакинского Олимпийского стадиона к COP29

Представители СМИ ознакомились с подготовительными работами к COP29, проводимыми на территории Бакинского Олимпийского стадиона.
Как сообщает Report, в медиатуре приняли участие помощник президента Азербайджана Анар Алакбаров, председатель правления и главный исполнительный директор по операциям Азербайджанской операционной компании COP29 Нармин Джарчалова, руководители медиа-организаций и журналисты.
Участникам была предоставлена информация о подготовке места проведения COP29 к мероприятию.
Участники ознакомились со строительно-монтажными работами, проводимыми на территории, которые находятся на завершающей стадии.
Представителям СМИ показали территорию, где пройдет саммит мировых лидеров по климатическим действиям в первые дни конференции COP29, предоставили информацию о ходе подготовительных работ.
Также участники были проинформированы об инфраструктуре и оборудовании в медиа-центре, мероприятиях по информационным технологиям и безопасности.
В заключении официальные лица ответили на вопросы представителей СМИ.
Фото: Вугар Ханларов