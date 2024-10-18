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Представители СМИ ознакомились с подготовкой Бакинского Олимпийского стадиона к COP29

Представители СМИ ознакомились с подготовкой Бакинского Олимпийского стадиона к COP29 13:46
COP29
18 октября 2024 г. 14:03
Представители СМИ ознакомились с подготовкой Бакинского Олимпийского стадиона к COP29

Представители СМИ ознакомились с подготовительными работами к COP29, проводимыми на территории Бакинского Олимпийского стадиона.

Как сообщает Report, в медиатуре приняли участие помощник президента Азербайджана Анар Алакбаров, председатель правления и главный исполнительный директор по операциям Азербайджанской операционной компании COP29 Нармин Джарчалова, руководители медиа-организаций и журналисты.

Участникам была предоставлена информация о подготовке места проведения COP29 к мероприятию.

Участники ознакомились со строительно-монтажными работами, проводимыми на территории, которые находятся на завершающей стадии.

Представителям СМИ показали территорию, где пройдет саммит мировых лидеров по климатическим действиям в первые дни конференции COP29, предоставили информацию о ходе подготовительных работ.

Также участники были проинформированы об инфраструктуре и оборудовании в медиа-центре, мероприятиях по информационным технологиям и безопасности.

В заключении официальные лица ответили на вопросы представителей СМИ.

Фото: Вугар Ханларов

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Версия на английском языке ФотоMedia representatives view preparations for COP29 at Baku Olympic Stadium
Версия на азербайджанском языке ФотоMedia nümayəndələri Bakı Olimpiya Stadionunda COP29-a hazırlıqla tanış olublar -VİDEO

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