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Представители СМИ ознакомились с подготовкой к конференции COP29

Представители СМИ ознакомились с подготовкой к конференции COP29 12:59
COP29
8 ноября 2024 г. 13:21
Представители СМИ ознакомились с подготовкой к конференции COP29

В преддверии конференции COP29, которая начнется 11 ноября в Баку, представители медиа ознакомились с завершающими работами по подготовке к мероприятию.

Как сообщает Report, во встрече приняли участие помощник президента Анар Алакбаров, руководитель Бакинского медиа центра Арзу Алиева, а также председатель правления Азербайджанской Операционной компании COP29 Нармин Джарчалова.

Журналисты и руководители медиа-организаций посетили Голубую и Зеленую зоны на Бакинском стадионе, где пройдет конференция, ознакомились с созданной инфраструктурой. В ходе визита также был осмотрен Медиа центр, который обеспечит комфортные условия для работы СМИ во время мероприятия.

Кроме того, была проведена экскурсия по павильону Азербайджана, осмотрены транспортные средства, которые будут задействованы в рамках конференции. В общей сложности для обслуживания участников COP29 будут задействованы 500 автомобилей, из которых 140 — электробусы .

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Версия на азербайджанском языке ФотоMedia nümayəndələri COP29-a hazırlıqla bağlı yekun işlərlə tanış olub

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