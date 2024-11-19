Представители ЕС: Планка требований в борьбе с климатическим кризисом должна быть повышена для всех

На конференции COP29 в Баку представители ЕС подчеркнули важность реализации целей Парижского соглашения, прогресса в области смягчения последствий изменения климата и обеспечения финансирования для помощи уязвимым странам.

ЕС подчеркивает важность реализации целей Парижского соглашения, прогресса в области смягчения последствий изменения климата и обеспечения финансирования для помощи уязвимым странам.

Как сообщает Report, об этом заявили Государственный секретарь по вопросам энергетики и климата Министерства энергетики Венгрии Аттила Стайнер и Европейский комиссар ЕС Вопке Хукстра на заседании высокого уровня в рамках COP29, выступая от имени группы Европейского союза.

По словам А. Стайнера, СОР29 должен стать конференцией реализации. "У нас нет времени на промедление, важно, чтобы мы все объединились в Баку для достижения сбалансированного результата. Поскольку COP29 должен стать конференцией действий, нас беспокоит прогресс в области смягчения последствий изменения климата. Поэтому для нас главным приоритетом является продвижение в области смягчения последствий и достижение амбициозного и надежного результата", - заявил он.

Представитель ЕС напомнил, что выполнение рекомендаций Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) является насущной необходимостью, так как последствия бездействия уже ощутимы.

Европейский союз считает важным привлечение новых участников к борьбе с изменением климата, а также обеспечение масштабного финансирования для помощи наиболее уязвимым странам. "Кроме того, международные углеродные рынки также могли бы помочь развивающимся странам получить доступ к большему климатическому финансированию и экономически эффективным решениям. Это эффективно способствует декарбонизации",_ отметил Стайнер.

В своем очередь комиссар ЕС Вопке Хукстра подчеркнул решимость ЕС продолжать курс на зеленую трансформацию и наращивать глобальное сотрудничество в борьбе с изменением климата.

ЕС предложил организовать новый форум по энергетическому переходу, который объединит лидеров G20, международные организации и финансовые институты для активизации климатических действий в преддверии COP30, сказал он.

"Мы должны подготовить новые определяемые на национальном уровне вклады (NDC), которые охватывают всю экономику. Они должны учитывать все парниковые газы и соответствовать нашей цели удержания глобального потепления на уровне 1,5 °C. И чтобы быть предельно ясным: планка требований должна быть повышена для всех" – сказал он.

По его словам, COP29 должна определить амбициозную, новую коллективную количественную цель по климатическому финансированию, цель, которая способствует приведению всех финансовых потоков в соответствие с целями Парижского соглашения. "Она должна учитывать развивающиеся экономические возможности партнеров по предоставлению и мобилизации климатического финансирования. И мы также добиваемся прогресса в правилах углеродных рынков", - заявил Вопке.